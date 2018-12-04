До поліції Запорізької області на екскурсію завітали школярі

Працівники ювенальної превенції організували для дітей екскурсію до Музею запорізької поліції та розповіли неповнолітнім про роботу поліцейських. Зі школярами правоохоронці провели профілактичну бесіду.
3 грудня учні 2–6 класів Юльївського навчально-виховного комплексу завітали до відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Правоохоронці запросили малечу до Музею запорізької поліції. Неповнолітні дізналися про історію розвитку правоохоронних органів. Також поліцейські ознайомили дітей із специфікою своєї роботи.
Наприкінці зустрічі ювенальні поліцейські провели із дітьми профілактичну бесіду щодо правил безпечної поведінки у школі, нагадали права і обов’язки й відповідальність, яка загрожує неповнолітнім за вчинення правопорушень. А також розповіли про поняття шкільного булінгу та надали практичні поради, як протидіяти фізичному і психологічному терору з боку однолітків.
Нагадаємо, що на Запоріжжі поліцейські запрошували школярів навчатися їх професії.
Відділ комунікації поліції Запорізької області