На яку роботу можуть розраховувати особи з інвалідністю в Запорізькій області?

Існує стереотип, що для осіб з інвалідністю найчастіше пропонується робота з низькою заробітною платою (не більше рівня мінімальної заробітної плати або на неповну ставку). Деякі з вакансій такі, що не потребують спеціальної підготовки та кваліфікації, в той час коли роботу шукають люди, які мають вищу освіту, тривалий досвід роботи за професією або спеціальністю. Звісно, такі пропозиції мало цікавлять осіб з інвалідністю та не є перспективними для них. Розвінчуючи це стале твердження, можемо зауважити, що станом на 04 грудня 2018 року в базі Запорізької обласної служби зайнятості налічується 92 вакансії для осіб з інвалідністю. І з них лише 10 вакансій – це пропозиція роботи без спеціальної підготовки, тобто некваліфікованої праці.
Тож, пропонуємо до Вашої уваги декілька вакансій для людей з обмеженими можливостями із конкурентною заробітною платою.
ТОВ “Металкон Плюс” потрібен маляр. Заробітна плата 13000 грн.
ПАТ “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь” запрошує на роботу слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) та пропонує 10867 грн, слюсаря-ремонтника (9220 грн) та складальника виробів з деревини (8126 грн.)
Відокремленому підрозділу “Атоменергомаш” ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” потрібен інженер-конструктор з заробітною платою 9744 грн.
Філія ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України””Запорізька регіональна дирекція” запрошує на роботу керівника групи із зар.платою 9500 грн та редактора (8300 грн)
На ЕФ ТОВ “Єврокомунсервіс” потрібен електрогазозварник. Заробітна плата 9000,6 грн.
ПрАТ “Запоріжабразив” запрошує на роботу інженера-конструктора та пропонує 8100 грн
«За оперативними даними протягом січня-листопада 2018 року в базі даних по Запорізькій області налічувалось 904 вакансій для осіб з обмеженими можливостями. Вакансії досить різноманітні, тож знайти роботу можуть як фахівці, так і кваліфіковані робітники та ті, хто її не має. За сприяння служби зайнятості за 11 місяців 2018 року 568 безробітних осіб, які мають інвалідність знайшли роботу.
Фахівці служби зайнятості завжди готові надати всебічну допомогу у вирішенні питання зайнятості, тож звертайтесь до служби зайнятості і знайдемо роботу разом!», – зазначає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Уточнити інформацію щодо наявних вакансій Ви можете звернувшись до відділу організації надання послуг роботодавцям за тел. 213-16-43
Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47