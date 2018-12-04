На соціальні гарантії запорізькі платники спрямували понад 6,3 мільярда гривень ЄСВ

На забезпечення соціальних і пенсійних виплат від Запорізького регіону надійшло 6 мільярдів 339 мільйонів гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, надходження єдиного соціального внеску у порівнянні з минулорічними зросли на 1,4 мільярда.
У листопаді до соцфондів запорізькі платники направили майже 615 мільйонів.
Понад половину від сплаченої суми за 11 місяців перерахували роботодавці м. Запоріжжя – 3 мільярди 431 мільйон; 663,4 мільйона спрямували підприємства і підприємці м. Енергодар, 548 мільйонів – м. Мелітополь і Мелітопольського району, 395 мільйонів – м. Бердянськ і Бердянського району, 133 мільйони – Вільнянського району, 126 мільйонів – Василівського району, 118,5 мільйона – м. Токмак і Токмацького району, 109 мільйонів – Пологівського району, 108 мільйонів – Запорізького району.
У Запорізькій області серед бюджетоутворюючих платників ЄСВ – підприємства з виробництва електроенергії, кольорових металів, установи і організації сфери охорони громадського порядку, безпеки, а також державного управління.
Головне управління ДФС у Запорізькій області