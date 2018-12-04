Розмова з Денисом Скорбатюком «Мальописи, або історія українських коміксів». (Запоріжжя) Дата: 5.12.2018 18:30

Учасники: Денис Скорбатюк Книгарня «Є» запрошує на розмову з Денисом Скорбатюком «Мальописи, або історія українських коміксів». Захід відбудеться 5 грудня, початок – о 18:30.
Як ви думаєте, коли з’явилися перші українські комікси? Два роки тому? Може 5? Насправді, мальопис в українській культури зародився майже століття тому. Разом з письменником і дослідником коміксів Денисом Скорбатюком ми простежимо увесь шлях графічної прози в Україні з початку 20 століття зі сторінок пропагандиських і гумористичних журналів, крізь радянський період просякнутий цензурою і контролем, аж до сучасності.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний