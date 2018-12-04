Рух транспорту на шляхопроводі по вулиці Калібровій відкриють у грудні

На шляхопроводі №1 по вулиці Калібровій на бетонне покриття наносять гідроізоляційні матеріали. Для цього на місці робіт встановили спеціальні «теплиці», які дозволяють забезпечити необхідний температурний режим за рахунок підігріву бетону. Підрядники обіцяють вже в грудні завершити нанесення гідроізоляції і укладання асфальту на цій ділянці. За прогнозом в денний час в грудні буде плюсова температура, що дозволить виконувати такі роботи. Міський голова Володимир Буряк проконтролював виконання робіт.
Міський голова Володимир Буряк провів сьогодні чергову виїзну нараду на шляхопроводі №1 по вулиці Калібровій. Роботи на об’єкті знаходяться на постійному контролі міського голови, адже ця дорога з’єднує Заводський і Шевченківський райони. При цьому шляхопровід був побудований у 1963 році і з того часу не ремонтувався.
Тут вже облаштували тротуари. При цьому для їх покриття застосовано спеціальну мастику і кварцовий пісок. В результаті виникає шорсткість покриття. Це покриття не ковзає, городянам буде комфортніше ходити в ожеледь. Виконано бетонування плити під укладку безшумних рейок.
За інформацією підрядників, сьогодні на лівому боці шляхопроводу бетон на дорозі почнуть покривати гідроізоляційними матеріалами. Для підігріву бетону встановлена спеціальна «теплиця», що дозволяє забезпечити необхідний температурний режим. Пізніше перейдуть на правий бік шляхопроводу. У грудні планується укласти на шляхопроводі асфальт, і в той період, коли вдень буде плюсова температура, облаштувати температурні шви.
– Роботи йдуть згідно з планом. Реконструкція шляхопроводу повинна бути завершена влітку наступного року. Однак сьогодні підрядник вкотре підтвердив, що рух автотранспорту буде відкрито наприкінці грудня. Сьогодні для цього є всі передумови, – сказав Володимир Буряк.
Наступного року будуть виконані основні роботи по зміцненню нижньої частині шляхопроводу. Для цього доведеться тимчасово перекривати рух по залізниці на цій ділянці. Однак на безпеку руху автотранспорту ці роботи не вплинуть.
Міський голова зазначив, що також добре роботи йдуть на шляхопроводі по проспекту Металургів. На останній сесії на цей об’єкт було виділено додаткові кошти.
– Фактично ми будуємо по вулиці Калібровій і проспекту Металургів нові шляхопроводи. У подальших планах і реконструкція шляхопроводу №2 по вулиці Калібровій. Такі роботи потрібні, адже ця вулиця є важливою транспортною артеріює нашого міста, – повідомив Володимир Буряк.
Міський голова також прокоментував хід реконструкції шляхопроводу на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».