Ще одна запорізька сім’я отримала ордер на квартиру

У Запоріжжі продовжують купувати житло для дітей-сиріт, які перебувають на квартирному обліку. Міський голова Володимир Буряк вручив ордер на однокімнатну квартиру ще для однієї молодої сім’ї. Це вже п’ятий ордер за рік, який цього року вручається у нашому місті дітям-сиротам.
Запоріжжя бере участь у державній програмі придбання житла. Міський голова Володимир Буряк вручив ордер на чергову, п’яту за рік, квартиру. Її отримала молода сім’я Домченко, в якій глава сімейства з 9 років ріс сиротою.
– Новий рік вже будете зустрічати в своєму будинку. Мені дуже приємно, що у нас сьогодні є така можливість, завдяки державному бюджету і тим субвенціям, які приходять. В цьому році вже виділено чотири квартири, це п’ята. Мені відомо, що у вас якраз недавно був день народження, і це такий подарунок вам до свята. Удачі вам і всього найкращого, – сказав Володимир Буряк.
Андрій Домченко довгий час перебував на квартирному обліку. Зізнається – навіть не сподівався отримати власне житло. Тепер же у нього є квартира площею 35,6 метрів квадратних, яка знаходиться на вул. Рубана в Запоріжжі. Там він буде жити зі своєю дружиною Анастасією і 4-місячним сином Матвієм.
– Взагалі не очікували, дуже приємно. До цього знімали квартири, жили то з бабусями, то з прабабусями. Про такий подарунок ми не думали, не гадали. Тепер в планах – зробити ремонт і обживатися, – розповіли Андрій та Анастасія Домченко.
Зараз Запоріжжя очікує надходження додаткової державної субвенції в розмірі близько 1,7 млн грн. На ці кошти місто зможе закупити ще 4 квартири для дітей-сиріт, які стоять на квартирному обліку.