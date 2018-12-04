Сім’ї гвардійців 9 полку оперативного призначення НГУ відвідали циркову виставу

1 грудня, більше сотні сімей військовослужбовців військової частини 3029 Національної гвардії України разом з дітьми побували на чудовій цирковій виставі «Амазонки» у Запорізькому державному цирку.
Діти та родичі військовослужбовців, які зараз несуть бойову службу та виконують службові завдання, більше двох годин із захопленням дивились надзвичайно яскраву виставу Запорізького цирку. На сцені виступали акробати та повітряні гімнасти, дресировані тварини та веселі клоуни, які викликали у глядачів, як дорослих так і малих, нестримні емоції та сміх.
У цей чудовий перший день зими сімі’ї захисників України отримали незабутній, корисний подарунок, відвідавши таку яскраву циркову виставу, а також змогли відпочити емоціонально від труднощів сьогодення.
«Нам дуже сподобалась вистава. Моя донька у захваті від коників та повітряних акробатів. Дуже багато емоцій і всі вони позитивні. Дякую командуванню військової частини за цю можливість…» – поділилась жінка-військовослужбовеця 9 полку оперативного призначення НГУ.
Командування військової частини 3029 Національної гвардії України висловлює щиру подяку керівництву Запорізького державного цирку, а саме директору цирку Тамарі Вікторівні Зубко. Дякуємо Вам та всьому Вашому колективу за плідну співпрацю та взаєморозуміння.