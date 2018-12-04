Володимира Буряка нагородили орденом

У Запоріжжі відбувся урочистий захід, присвячений Дню місцевого самоврядування. Кращих представників органів місцевого самоврядування Запорізької області нагородили орденами, Почесними грамотами. Серед нагороджених і міський голова Володимир Буряк, який отримав орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня.
Святковий захід, присвячений Дню місцевого самоврядування, пройшов сьогодні у концертному залі ім. Глінки. Тут зібралися представники органів місцевого самоврядування зі всієї Запорізької області – обласної, міських та інших місцевих рад, об’єднаних територіальних громад.
З Днем місцевого самоврядування присутніх привітали представники обласної та міської влади. До учасників свята звернулися міський голова Володимир Буряк, голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак.
– Тут зібралися представники органів місцевого самоврядування. Кожен з нас працюючи на своєму робочому місці вирішує важливі для громадян питання. Сьогодні для вирішення цих питань у місцевої влади є реальні важелі, адже бюджети розвитку дійсно збільшилися. Це дозволяє ремонтувати житловий фонд, дороги, забезпечувати роботу дитячих садків. Вітаю всіх з нашим спільним святом, – зазначив Володимир Буряк.
Кращі з працівників місцевого самоврядування були нагороджені орденами, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Відзначено і внесок міського голови Володимира Буряка у розвиток Запоріжжя та Запорізької області. Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак вручив Володимиру Буряку орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня.