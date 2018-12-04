Запоріжці отримали майже 57 тисяч електронних ключів

Активна діджиталізація сервісів Державної фіскальної служби дозволяє платникам податків вільно керувати своїм часом та забути дорогу до податкової інспекції. Адже подання звітності, сплата податків, доступ до реєстрів та довідкової інформації в режимі он-лайн стали звичною справою. Тому отримання електронних ключів, які надають доступ до численних послуг фіскальної служби, користується попитом у мешканців Запорізької області.
З початку року вже було видано на 3 тисячі сертифікатів більше, ніж торік – майже 57 тисяч. При цьому, за 11 місяців 2018 року до Акредитованого центру сертифікації ключів ДФС звернулись майже 20 тисяч запоріжців, що на 1,5 тисячі користувачів більше, ніж у 2017 році.
Кожен електронний ключ видається безкоштовно терміном на два роки, і віднедавна повторно його отримати можна дистанційно. А нових користувачів оперативно реєструють спеціалісти Акредитованого центру сертифікації ключів.
Адресу регіональних відділень АЦСК ІДД та особливості отримання ЕЦП для різних категорій можна дізнатись на офіційному інформаційному ресурсі http://acskidd.gov.ua.