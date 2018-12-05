Активні жінки Вільнянська обговорили протидію гендерному насильству та гендерній дискримінації

У місті Вільнянськ активно проводиться робота по впровадженню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків за підтримки міського голови Наталії Мусієнко, обраної вдруге. У Вільнянській міській раді була створена перша в Запорізькій області міжфракційна депутатська група «Рівні можливості», був затверджений перший в Україні уповноважений з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків – Віктор Плахотя, перше місто в Запорізькій області, де контроль за виконанням Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» внесено до повноважень постійних комісій. Нещодавно Вільнянськ доєднався до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.
Саме тому питання протидії такій гострій проблемі, як гендерне насильство, в рамках акції «16 днів проти насильства» були обговорені на інтерактивній дискусійній зустрічі 4 грудня у Вільнянській міській раді з міським головою Наталією Мусієнко, уповноваженою особою з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Віктором Плахотею, секретарем ради Світланою Шраменко, активними жінками-депутатками, жінками-активістками. Керівниця проекту Тамара Огородова презентувала результати опитування фондом активних жінок, жінок-лідерок у Запорізькій області щодо гендерного насильства та гендерної дискримінації, відзначивши, що 69% активних жінок були жертвами сімейного насильства. Учасниці заходу відзначили, що ці цифри вражають і показують важливість роботи у цьому напрямку.
Активне обговорення викликала інформація щодо вартості насильства проти жінок і економічних втрат держави України – близько 1,5 мільйона доларів. Зацікавленість викликали питання проявів економічного насильства – коли чоловік обмежує жінку в фінансах, сам купує їй одяг, речі, не дає можливості вільно розпоряджатися сімейним бюджетом. І це непоодинокі випадки у благополучних і заможних сім’ях, однак жінки часто навіть не усвідомлюють, що це насильство.
Міський голова м. Вільнянск Наталія Мусієнко відзначила, що вирішення гендерних проблем є важливим пріорітетом у діяльності Вільнянської міської ради і подякувала Тамарі Огородовій за тривалу співпрацю у напрямку впровадження рівних прав і можливостей. Вона наголосила на тому, що питання протидії сімейному насильству приділяється значна увага, бо держава починається з кожної сім’ї і питання миру та безпеки починаються з протидії насильству на рівні сім’ї, вихованні поваги та недискримінації. Гендерний уповноважений Віктор Плахотя подякував за співпрацю та відзначив значимість системного підходу у вирішенні гендерних проблем і в м. Вільнянськ. Секретар ради Світлана Шраменко наголосила, що в рамках роботи по розробці плану дій по Хартії важливим є протидія гендерно зумовленому насильству. Учасниці заходу висловили зацікавленість у поширенні інформації щодо протидії насильству та подальшій співпраці.
Захід були проведений в рамках проекту «Партнерство для реалізації гендерних ініціатив у Запорізькій області» реалізується в рамках конкурсу грантів Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд».
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» https://www.ednist-fond.com.ua/2018/12/04/meeting-in-vilniansk/
Більше фото – на сторінці Facebook «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future».
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