Читайте у газеті “Запорізька правда” за 06.12.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 6 грудня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
6 грудня – День Збройних сил України – загальнонаціональне професійне свято всіх українських військовослужбовців давно заслужило всенародну повагу і шану. Український воїн – надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність стали сутністю єства. У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів та адміралів, бажаємо їм міцного фізичного здоров’я, успіхів у бойовій та тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх благ! Із традиційного бліц-опитування дізнайтесь, що саме запоріжці особисто роблять для наших воїнів-захисників.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
У Запоріжжі урочистості з нагоди 150-річного ювілею Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка відбудуться 11 грудня об 11.00 в театрі імені В.Магара. Крім привітань і нагородження відомих просвітян нашого краю, у програмі – вистава «Вість благая Кобзаря» й акція на підтримку газети «Запорізька правда». Крім того, планується науково-практична конференція та презентація книги Юрія Щура про історію запорізької «Просвіти». У рубриці «Мова-зброя» читайте матеріал члена правління товариства «Просвіта» у Запорізькій області Костянтина Лямцева про тернистий шлях рідної мови : від заборони – до заборони.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, у рубриці «Вітер мандрів» подаємо чергову порцію лайфхаків від нашої журналістки Віталіни Московцевої про подорож до Греції.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Чи бачили ви колись залізничний вокзал на… долонях? Чи можливо це? Дізнайтеся у нашій рубриці «Дивина тижня» про мініатюрну точнісіньку копію Пологівського залізничного вокзалу, що відтворив у чудовому макеті мешканець міста Пологи Запорізької області Валерій Дорохов, який керує гуртком військово- історичної мініатюри у місцевому будинку дитячої та юнацької творчості.
Назва цієї рубрики говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. А із традиційного бліц-опитування ви дізнаєтесь про різноманітні творчі захоплення наших земляків.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.