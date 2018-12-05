ХРЮ КРИШТАЛЕВА ТУФЕЛЬКА

ХРЮ КРИШТАЛЕВА ТУФЕЛЬКА

Дивовижна, яскрава Новорічна шоу-програма

З радістю запрошуємо найрозумніших, найкрутіших, найстильніших і найвідважніших у фантастичні непередбачувані пригоди, сповнені справжнього дива.

Для вас:

  • драйвова музика, візуальні ефекти,
  • інтерактив між глядачами та артистами,
  • улюблені персонажі, сучасний дитячий гумор,
  • найпопулярніші новорічні хіти!

Дизайнерські костюми, яскраві декорації, величезний світлодіодний екран, повний ілюзій!

Сучасні технології створять чарівну атмосферу новорічної казки. Глядачі поринуть у запал новорічних пригод, візьмуть участь у запеклих піратських боях з Капітаном Крюком та лихою відьмою Урсулою, політають з Джином на килимах-літаках, зануряться у підводний світ русалоньки Аріель, запустять небесні ліхтарики з Рапунцель і Юджином, допоможуть врятувати свято та перемогти лиходійські чари.

Дід Мороз та Снігуронька разом з улюбленими казковими героями порадують сюрпризами біля дивовижної Ялинки та подарують незабутній новорічний настрій!

Хочете дізнатися, що станеться з нашими героями?

Тоді чекаємо на вас у концертному залі імені М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії!

Ми подаруємо кожному захоплюючі враження і заряд позитиву!

Загальна тривалість програми: 1 година. 15 хв.

Ціна квитка 80 грн.

Квитки продаються в касах обласної філармонії та білетної агенції musin.zp.ua

Каса: 236-44-67

Довідки: 236-99-77, 236-44-85

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