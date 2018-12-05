ХРЮ КРИШТАЛЕВА ТУФЕЛЬКА

Дивовижна, яскрава Новорічна шоу-програма
З радістю запрошуємо найрозумніших, найкрутіших, найстильніших і найвідважніших у фантастичні непередбачувані пригоди, сповнені справжнього дива.
Для вас:
- драйвова музика, візуальні ефекти,
- інтерактив між глядачами та артистами,
- улюблені персонажі, сучасний дитячий гумор,
- найпопулярніші новорічні хіти!
Дизайнерські костюми, яскраві декорації, величезний світлодіодний екран, повний ілюзій!
Сучасні технології створять чарівну атмосферу новорічної казки. Глядачі поринуть у запал новорічних пригод, візьмуть участь у запеклих піратських боях з Капітаном Крюком та лихою відьмою Урсулою, політають з Джином на килимах-літаках, зануряться у підводний світ русалоньки Аріель, запустять небесні ліхтарики з Рапунцель і Юджином, допоможуть врятувати свято та перемогти лиходійські чари.
Дід Мороз та Снігуронька разом з улюбленими казковими героями порадують сюрпризами біля дивовижної Ялинки та подарують незабутній новорічний настрій!
Хочете дізнатися, що станеться з нашими героями?
Тоді чекаємо на вас у концертному залі імені М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії!
Ми подаруємо кожному захоплюючі враження і заряд позитиву!
Загальна тривалість програми: 1 година. 15 хв.
Ціна квитка 80 грн.
Квитки продаються в касах обласної філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85