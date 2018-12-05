ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ АМКУ виявив порушення під час закупівлі реагентів для очищення питної води

У липні цього року в Україні виникла кризова ситуація, пов’язана із ризиком припинення постачання комунальним підприємствам реагентів, необхідних для знезараження питної води, внаслідок якої існувала ймовірність зупинки функціонування об’єктів соціальної інфраструктури.
Ці фактори зумовили АМКУ детально проаналізувати структуру та специфіку функціонування ринків виробництва та реалізації реагентів хлорної групи. За результатами аналізу було з’ясовано, що ринок виробництва характеризується високим рівнем концентрації. АТ «Дніпроазот» – єдиний виробник реагентів для очищення питної води в Україні, проти якого Комітетом було відкрито справу за ознаками зловживання монопольним домінуючим становищем.
Та окрім аналізу діяльності виробника, працівниками Комітету окремо досліджувались й етапи подальшої реалізації реагентів. За останні 3 роки було виявлено порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, змови серед учасників торгів. Так, при відпускній ціні виробника 5300 грн. за тонну, постачальники в окремих випадках встановлювали націнку до 70% під час торгів, узгоджуючи власні дії, що суттєво підвищувало кінцеву вартість реагентів й впливало в кінцевому випадку на тариф споживання питної води для населення.
Зокрема, під час проведення комунальним підприємством «Чернівціводоканал» допорогової процедури закупівлі гіпохлориту натрію марки А, необхідного для знезараження питної води, Комітетом було доведено змову суб’єктів господарювання, що брали участь у торгах. У ході розслідування справи Комітет встановив, що ТОВ «Гіпохлорсервіс» і ТОВ «Компанія «Хлортехвод, узгодивши свої дії під час підготовки та участі у торгах, вдались до координації власної економічної поведінки, що призвело до усунення між ними конкуренції під час проведення аукціону.
4 грудня 2018 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення про накладення штрафу на ТОВ «Гіпохлорсервіс» і ТОВ «Компанія «Хлортехвод» у розмірі 109 500 грн для кожного з суб’єктів господарювання за зазначене порушення.
Наразі територіальними відділеннями Комітету проведено аналіз процедур закупівель хлору по всій території України та за результатами аналізу виявлено аналогічні ознаки порушення у вигляді змови на торгах у процедурах закупівель у 10 областях України. Найближчим часом Комітетом буде розглянуто нові справи, що стосуються порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час закупівель реагентів для знезараження питної води.
Прес-служба
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