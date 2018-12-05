У першому турі обласного конкурсу Малої академії наук взяли участь близько 500 учнів

На базі Запорізького національного університету відбувся перший тур (написання контрольних робіт) другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. У заході взяли участь близько 500 учнів 9-11 класів закладів середньої освіти Запоріжжя та області. За результатами цього етапу інтелектуальних змагань найкращі учасники отримають право захищати свої наукові роботи на засіданнях секцій МАН, які проходитимуть у ЗНУ незабаром, 17 лютого.
Як і всі заходи, що сприяють розвитку талановитої учнівській молоді регіону, його дієво підтримують представники адміністрації вишу. На початку заходу старшокласникам та представникам шкіл, які супроводжували учнів, розповіли про важливі новації вступної кампанії, цікаві й важливі заходи для абітурієнтів. Зокрема, йшлося про можливість для старшокласників взяти участь у безкоштовних пробних тренінгах із ЗНО, які відбудуться на базі університету з 10 лютого. Також майбутніх абітурієнтів запросили на підготовчі курси та запропонували їм взяти участь у Фотоконкурсі, який буде проводитиметься на території Запорізького національного університету. Учасникам МАНу нагадали й про День відкритих дверей ЗНУ 14 квітня 2019 року. Крім того, абітурієнтів запросили взяти участь у конференції “Молода наука”, який традиційно проходитиме на базі ЗНУ навесні 2019 року. У ній беруть участь не лише студенти, аспіранти й молоді вчені, але й представники учнівської молоді міста й області.
Учні старших класів, які стали переможцями відбіркового етапу конкурсу МАН на рівні своїх навчальних закладів середньої ланки освіти, під час обласного етапу в ЗНУ впродовж трьох годин писали контрольні роботи з базових дисциплін, представлених на Малій академії наук. Цей етап змагань проходив за чотирма основними напрямами.
У роботі відділення історії, філософії, суспільствознавства та науки про Землю взяли участь 130 старшокласників. Участь у роботі відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства взяли 140 осіб. Відділення хімії та біології, екології та аграрних наук зібрало 120 юних науковців. У роботі відділення технічних наук, фізики й астрономії, математики, економіки, комп’ютерних наук взяли участь 100 учнів.
Учасники заходу, а також їхні наукові керівники від закладів середньої ланки освіти відзначили доброзичливу і гостинну атмосферу, яка панувала у ЗНУ під час написання конкурсних робіт МАН, та подякували організаторам заходу.
Прес-служба ЗНУ