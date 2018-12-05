У Запоріжжі поліцейські отримали квартири та відомчі відзнаки

Запорізькі поліцейські за сумлінне виконання своїх службових обов’язків та особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю отримали нагрудні знаки та цінні подарунки. Вісім родин поліцейських отримали сертифікати на квартири.
Сьогодні, 4 грудня у Запоріжжі Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Голова Національної поліції України Сергій Князєв під час мотиваційної зустрічі з поліцейськими Запорізької області презентували перший етап програми соціального забезпечення поліцейських.
В рамках зустрічі, Арсен Аваков вручив особовому складу за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та захисті конституційних прав і свобод громадян, нагороди. Двадцять один поліцейський отримав нагрудний знак, а 4 – цінні подарунки – годинники. Серед нагороджених працівники ГУНП в Запорізькій області та поліцейські Управління патрульної поліції в Запорізькій області.
Найприємнішим моментом стало вручення сертифікатів на житло. Голова Національної поліції України Сергій Князєв та начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров привітали вісім родин поліцейських та вручили сертифікати на квартири.
Очільники МВС та Нацполіції відзначили показники роботи підрозділів Головного управління Національної поліції Запорізької області та побажали правоохоронцям області успіхів у службі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області