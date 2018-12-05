Запорізькі платники податків спрямували до держбюджету майже 6,2 мільярда

Податкові надходження до державної казни від платників Запорізької області за 11 місяців 2018 року перевищили 6,2 мільярда гривень (не враховуючи дані великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним показником минулого року держбюджет отримав на 24 відсотки або на 1,2 мільярда більше.
Зокрема, найбільше суб’єкти господарювання сплатили податку на додану вартість – 2,9 мільярда гривень, що на 597 мільйонів або на 26 відсотків більше, ніж торік.
На другому місці – 1,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з січнем-листопадом 2017 року відрахування збільшились на 260 мільйонів або на 21 відсоток.
Від підприємств регіону надійшло майже 766 мільйонів гривень податку на прибуток, що перевищує минулорічний рівень на 221 мільйон або на 40 відсотків.
Сума, яку сплатили запоріжці у вигляді військового збору, склала 482 мільйони та зросла у порівнянні з 2017 роком майже на 100 мільйонів або на 26 відсотків.
Крім того, до держбюджету забезпечено 297 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 131 мільйон гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області