Бліц-опитування: що особисто ви робите для наших воїнів захисників ?

1.Борис Анатольйович, пенсіонер:
-Ось виростив сина захисника, який зараз в армії, спочатку по мобілізації, а потім залишився служити по контракту.Сам виявив бажання, ніхто не примушував.То я їм пишаюсь, хоч і хвилююсь звісно.
2.Марина, інженерка:
-Нічого такого особисто не роблю, бо не знаю що маю робити. Сплачую податок на армію з власної зарплатні. Ну, хвилююсь звичайно за хлопців.
3.Діна, студентка:
-Ну наприклад ми з группою в здавали кров для шпиталю, робили концерт для бійців, завжди приходимо с подругами коли наші хлопці повертаються на ротацію, стежу за новинами з фронту, хвилююсь за долю захисників.
4.Світлана Олексієвна, пенсіонерка:
-Та в’язала шкарпетки з вовни, светри, передавала знайомій жінці, вона волонтерка коли та їхати до бійців збиралася. Раніше частіше їздили, зараз рідше. Була б я молодша, то більше б могла щось робити для наших хлопців.
5.Марія, домогосподарка:
-Живу в селі, мала би змогу, то щось робила би для нашіх хлопців на передовій. Молюся за них, хвилююсь, чекаю аби усі повернулися додому живими