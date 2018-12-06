Боротьба за «Запорізьку правду» триває у суді

7 грудня, о 9.30 у Запорізькому окружному адміністративному суді відбудеться друге засідання у справі про визнання бездіяльності Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації ( єдиного розпорядника бюджетних коштів за Програмою сприяння розвитку інформаційної галузі області) протиправною і зобов’язання цього суб’єкта владних повноважень вчинити відповідні дії щодо виконання покладених на нього повноважень (в рамках означеної програми ) з оплати боргів за друк газети «Запорізька правда» у 2017 році. Нагадаємо, позов подала журналістка, письменниця, правозахисниця, громадська діячка Людмила Віслоух.
Запрошуємо всіх небайдужих до долі єдиного у Запорізькій області українськомовного видання регіонального рівня прийти до суду( вулиця Сергія Синенка, 65В у Запоріжжі) і підтримати улюблену газету.
Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні події.
Прес-центр ЗОО НСЖУ