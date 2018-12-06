Державну економічну політику слід спрямувати на укріплення індивідуальної підприємницької діяльності

Учасники Міжнародної конференції «Підприємницька діяльність і права споживачів:
прямий продаж на хвилі змін», яких за підтримки Світової федерації асоціацій прямого продажу у торгово-промисловій палаті України зібрала Українська асоціація прямого продажу, шукали варіанти вирішення важливих для галузі питань підтримки та розвитку індивідуальної підприємницької діяльності в нашій державі.
У роботі конференції взяли участь Томаш Мурас, Голова Ради директорів Української асоціації прямого продажу, Тамуна Габілаіа, виконавчий директора Світової федерації асоціацій прямого продажу, Ксенія Ляпіна, Голова Державної регуляторної служби , Тетяна Острікова, народний депутат України, В’ячеслав Черкашин, старший аналітик з податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації, експерт РПР з податкової політики, Дмитро Янін, Голова Міжнародної конфедерації товариств споживачів, Володимир Лапа, Голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. На тлі аналізу і обговорення інформації про досягнення галузі, вони повели розмову про стимули і перешкоди у індивідуальній підприємницькій діяльності, які очікують вже у 2019-ому році.
Говорили про надмірне податкове навантаження, неунормований тиск контролюючих органів, відсутність гарантій стабільного розвитку бізнесового середовища, сприятливого інвестиційного клімату, ризики соціального характеру, зокрема, ведення військових дій на сході, і шукали засоби та інструменти протистояння цим викликам.
-Дух підприємництва в Україні живий, – констатував по завершенню своєї доповіді Томаш Мурас, голова Ради директорів Української асоціації прямого продажу.- Але галузь потребує чималих зусиль для покращення підприємницького середовища.
Щоб убезпечити людей, які розвивають власний індивідуальний бізнес у різних сферах вітчизняної економіки, від частини передбачуваних ризиків, Українська асоціація прямого продажу ініціювала низку змін до діючого законодавства.
Як конкретизувала модератор заходу – виконавчий директор УАПП Надія Бедричук, за ініціативи асоціації у фахових комітетах Верховної Ради України вже обговорюють питання суттєвого зменшення сум штрафних санкцій за ненавмисні помилки, які часом роблять приватні підприємці. Адже система державного контролю за підприємницькою діяльністю має, в першу чергу, надавати всебічну консультаційну допомогу тим, хто піднімає власну справу, і аж ніяк не бути націленою на збанкрутування малого бізнесу. На жаль, наразі, ще діє система непомірних штрафів, які, будучи стягнутими, призводять до повного припинення діяльності оштрафованого підприємця.
Також йдеться і про відміну подвійної сплати ЄСВ(єдиного соціального внеску) для людей, які індивідуальною підприємницькою діяльністю займаються паралельно із основною роботою. Та унеможливлення стягування додаткового ЄСВ з тих, хто здобуває в ході своєї діяльності більш високий фінансовий результат.
Законодавча ініціатива УАПП отримала схвальні відгуки учасників конференції. За словами пані Надії, асоціація вже має надійних партнерів з числа організацій, які представляють індивідуальних підприємців у різних сферах вітчизняної економіки, для її просування і лобіювання ухвали в уряді і парламенті України.
Окрему дискусійну панель організатори конференції присвятили питанням захисту прав споживачів.
З виступу футуролога, доктора економічних наук, генерального директора групи компаній Advanter Group Андрія Длигача учасники заходу з’ясували, що галузь змінюватиметься як і все навколишнє середовище підвищеними темпами.
Маємо бути готовими прийняти у наше життя експоненти ландшафту 2025 року вже сьогодні, – відмітив футуролог.
Разом з тим, представники галузі прямих продажів зійшлися на думці, що саме якість інформування споживачів має суттєво вплинути на їх захищеність. А найкращим партнером їм стане захищений добре проінформований споживач.
Олександра Воронцова