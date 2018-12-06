Надходження до місцевих бюджетів Запорізької області зросли майже на мільярд

Запорізькі платники податків за 11 місяців 2018 року сплатили до місцевих бюджетів 7 мільярдів 488 мільйонів гривень (без показників великих платників податків, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько зазначив, що доходи місцевих скарбниць порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 985 мільйонів або на 15 відсотків, а до показників за весь 2017 рік – на 325 мільйонів.
Понад 60 відсотків від загальної суми становить сплата податку на доходи фізичних осіб. За січень-листопад до бюджетів громад надійшло 4,5 мільярда гривень, що на 780 мільйонів або на 21 відсоток більше, ніж торік.
Підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, поповнили бюджети на 1 мільярд 151 мільйон гривень та у порівнянні з минулим роком збільшили відрахування єдиного податку на 186 мільйонів або на 19 відсотків.
Землекористувачі спрямували до скарбниць більш ніж один мільярд гривень плати за землю, що на 21 мільйон перевищує рівень січня-листопада 2017 року.
За користування природними ресурсами підприємства регіону перерахували 188 мільйонів гривень рентної плати, зростання до відповідного періоду попереднього року – на 17,6 мільйона або на 10 відсотків.
Крім того, значні надходження забезпечила сплата екологічного податку – майже 160 мільйонів (+ 4,1 мільйона), а також податку на прибуток комунальними підприємствами – 114,6 мільйона (+34,6 мільйона).
Головне управління ДФС у Запорізькій області