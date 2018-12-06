Проблеми, що хвилюють жінок Петро-Михайлівської ОТГ

У Петро-Михайлівській ОТГ паритетне представництво серед депутатів – 50 % жінок-депутаток, голова ради – чоловік, заступник ради – жінка, секретар ради – жінка.
На інтерактивній дискусійній зустрічі у Петро-Михайлівській ОТГ з секретарем ради Валентиною Марчук, жінками-депутатками, активними жінками учасниці керівниця проекту Тамара Огородова поділилася інформацією щодо дослідження фонду з питань гендерно зумовленого насильства та гендерної дискримінації, відзначивши, що 64% сільських жінок вважають перешкодою для жіночого лідерства завантаженість домашніми обов’язками. Вона зазначила, що участь жінок у прийнятті рішень є дуже важливою, особливо у подоланні гендерного насильства, вирішенні проблем громади. Це є одним з ключових пунктів міжнародних документів, які впроваджує Україна, зокрема, Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Жінки-депутатки акцентували на тому, що їм потрібні додаткові знання та навчання для реалізації ініціатив у громаді.
В ході інтерактивного обговорення учасниці заходу відзначили, що важливими гендерними проблемами в громаді є труднощі в роботі соціальних служб, зокрема, візити до сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, гендерно зумовлене насильство та реакція на ці випадки поліції, яка не завжди приїжджає на виклики, відсутність спортивного майданчику для дітей, де можна було б займатися волейболом, баскетболом, тенісом та іншими видами спорту, відсутність робочих місць у громаді.
Учасниці заходу зацікавилися в подальшій співпраці з питань рівних прав і можливостей, захисту прав жінок і дівчат.
Захід були проведений в рамках проекту «Партнерство для реалізації гендерних ініціатив у Запорізькій області» реалізується в рамках конкурсу грантів Міжнародного благодійного фонду «Український жіночий фонд».
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» http://www.ednist-fond.com.ua/2018/12/05/meeting-in-petro-mykhailivka-community/
Більше фото – на сторінці Facebook «Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»/Unity for the Future».
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