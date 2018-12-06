Ціна насильства проти жінок для держави. В рамках акції «16 днів проти насильства»

Генеральна Асамблея ООН у 2000 році оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок й запропонувала урядам, міжнародним і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до проблеми насильства.
Цього дня в 1961 році в Домініканській Республіці за наказом домініканського правителя Рафаеля Трухильо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками. Традиційно цей день знаменує початок 16 днів проти насильства. З 25 листопада по 10 грудня докладаються особливі зусилля для того, щоб зорганізуватися і боротися з насильством щодо жінок, яке є кричущим порушенням прав людини. Цей рік є особливим – представники Генеральної Асамблеї ООН пропонують поширювати обізнаність, використовуючи в одязі помаранчевий колір, що символізує нашу прихильність цій справі.
Насильство в сім’ї або родині залишається серйозною проблемою для усіх держав-учасниць ООН, незалежно від регіону, мирного часу, культури, конфліктів або стихійних лих. Воно набуває багатьох форм та занадто часто суспільство заплющує на нього очі. Щоб зупинити насильство у сім’ї необхідна консолідація зусиль урядів, парламентів, місцевих структур та громадськості.
З 1991 р. у більш ніж 100 країнах світу проходить Всесвітня кампанія «16 днів проти насильства», що була ініційована Всесвітнім інститутом жіночого лідерства. Тоді визначився зв’язок між насильством стосовно жінок та правами людей.
Мета кампанії – збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства, створити в суспільстві простір, вільний від насильства.
Україна приєдналася до всесвітньої акції у 2000 році.
Насильство в Україні в цифрах:
1,1 мільйона жінок щороку в Україні зазнають фізичного та сексуального насильства.
15, 9 % постраждалих звертаються до правоохоронців.
Від гендерно зумовленого насильства щорічно гине в 3,4 рази більше жінок, ніж від воєнних дій (601 жінка та 174 жінки).
Українська економіка втрачає щорічно 1,5 мільйона доларів через ці смерті.
208 мільйонів доларів на рік – сукупні економічні втрати суспільства через насильство щодо жінок (близько річного бюджету м. Одеса).
Інвестиція одного долара в попередження насильства в майбутньому економить від 5 до 20 доларів.
У Запорізькій області на попередження насильства було витрачено 1,7 тисячі доларів, в Україні загалом – 25,6 тисячі доларів.
У 2016 році Україна прийняла Національний план дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Мир, жінки, безпека» – перша країна, яка прийняла план дій під час військового протистояння. У 2018 році цей план був переглянутий.
У Запорізькій області затверджено Обласний план дій 13 травня 2016 року.
Запорізький обласний фонд «Єдність» за майбутнє» у співпраці з представниками місцевої влади, поліції, громадськими організаціями розробив систему перенаправлень дітей у кризових ситуаціях для Запорізької та Донецької областей. Були видані буклети, які поширюються фондом на цільові групи протягом року, а особливо активно – в рамках 16 днів проти насильства.
У матеріалі використані дані Фонду народонаселення ООН.
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.