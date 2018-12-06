У Вознесенівському районі поліцейські викрили крадія кабелю

Співробітники Вознесенівського відділення поліції встановили зловмисника, причетного до крадіжки більше 40 метрів кабелю ПАТ «Укртелеком».
4 грудня співробітники патрульної поліції на вулиці Незалежної України у Запоріжжі затримали чоловіка, який скоїв крадіжку кабелю. Після чого, патрульні передали зловмисника співробітникам Вознесенівського відділення поліції.
Правоохоронці встановили, що чоловік 1988 року народження, пошкодив та таємно викрав з комунікаційного колодязю більше 40 метрів кабелю, що належить ПАТ «Укртелеком».
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до вчинення аналогічних злочинів на території міста та області. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 2968 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, запорізькі оперативники затримали підозрюваного у крадіжці майна з квартири.
Відділ комунікації поліції Запорізької області