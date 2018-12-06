У Запоріжжі покращили умови служби поліцейських-спецпризначенців

Начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров та голова обласної державної адміністрації Костянтин Бриль відкрили адміністративно-побутову будівлю Батальйону поліції особливого призначення. Планується відкриття таких будівель і в інших населених пунктах регіону.
5 грудня керівник поліції Сергій Коміссаров та голова обласної державної адміністрації Костянтин Бриль відкрили адміністративно-побутову будівлю Батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області. Це частина соціального проекту, який втілюється Міністром внутрішніх справ та Головою Національної поліції.
Як розповів Сергій Коміссаров, у час, коли на території Запорізької області оголошений воєнний стан, спецпризначенці поліції нестимуть службу у покращених умовах. Враховані всі вимоги, щоб бійці батальйону навіть під час відпочинку у разі швидкої необхідності одразу змогли взяти свої спецзасоби та вирушити на службу.
Спецпідрозділам поліції зараз приділяється особлива увага. Адже це воєнний підрозділ і є одним із кращих у державі. 100 бійців запорізького батальйону забезпечують правопорядок не лише на території регіону, а й у інших областях країни під час масових заходів, зокрема футбольних матчів.
Також бійців Батальйону поліції особливого призначення з новосіллям привітав голова Запорізької обласної адміністрації Костянтин Бриль, який подякував правоохоронцям за службу. Губернатор зазначив, що від того, як швидко зреагує спецпідрозділ на ту чи іншу ситуацію, залежить і життя людей, і правопорядок. Для цього хлопцям потрібно створити умови. У відремонтованій будівлі дотримані вимоги зберігання спецзасобів, швидкий від’їзд, окрема територія, охорона.
У майбутньому планується відкриття таких будівель і в інших населених пунктах області.
Начальник ГУНП в Запорізькій області подякував владі та підприємцям за допомогу і підтримку із забезпечення належних умов для несення поліцейськими служби з охорони правопорядку.
«За допомогою обласної, міської та районної влади ми будемо робити все для того, щоб створити умови для поліції, щоб вона працювала і не думала про автомобілі, бензин. А якщо запрацює соціальна програма в тому об’ємі, як вона запланована, багато-хто забуде питання і про житло, і про інші побутові проблеми», – зазначив Сергій Коміссаров.
Нагадаємо, що у Запоріжжі поліцейські отримали квартири та відомчі відзнаки.
Відділ комунікації поліції Запорізької області