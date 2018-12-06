У Запоріжжі поліцейські провели рейд по торгівельним закладам

Працівники ювенальної превенції перевірили близько 20 закладів торгівлі у різних районах міста Запоріжжя та нагадали працівникам про недопустимість продажу алкогольних напоїв й тютюнових виробів неповнолітнім.
03 грудня працівники ювенальної превенції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області провели рейд по торгівельним закладам міста Запоріжжя, з метою недопущення продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім.
Поліцейські перевірили близько 20 таких магазинів, кіосків та закладів громадського харчування у різних районах міста Запоріжжя. Порушень норм чинного законодавства України виявлено не було.
Під час відпрацювання працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди із власниками, директорами, адміністраторами та продавцями таких закладів. Правоохоронці нагадали про відповідальність за порушення норм чинного законодавства України у сфері продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів і за порушення встановленого законом порядку перебування дітей у розважальних закладах чи закладах громадського харчування.
З початку року поліцейські склали 56 адміністративних протоколів за ознаками за ч.2 ст.156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами).
Нагадаємо, що працівники ювенальної превенції організували для дітей екскурсію до Музею запорізької поліції та розповіли неповнолітнім про роботу поліцейських.
Відділ комунікації поліції Запорізької області