У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

5 грудня о 20:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Новослободка по вул. Степовій Запорізького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить покрівля господарчої споруди на загальній площі 120 кв. м.
Ліквідація надзвичайної події проводилася у двох напрямках – безпосереднє гасіння пожежі та порятунок худоби, що знаходилася у будівлі. Завдяки оперативним діям вогнеборці врятували 30 голів свиней та 30 індиків.
О 21:10 вогнеборці локалізували загорання, а о 00:02 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 6 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу.
м. Мелітополь: рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці
5 грудня о 17:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Гагаріна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в 4-му та 5-му під’їздах багатоквартирного будинку на сходових клітинах в електрощитах горить проводка, що призвело до сильного задимлення. З небезпечного осередку вогнеборці вивели по сходовій клітині на свіже повітря 15 жителів будинку.
Вже о 18:30 вогнеборці локалізували загорання, а о 18:37 – повністю ліквідували. Загальна площа займання склала 20 кв. м.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Запорізький район: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
5 грудня о 19:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Пушкіна в с. Малокатеринівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на горищі одноповерхового житлового будинку горять домашні речі на загальній площі 20 кв. м.
О 20:01 вогнеборці локалізували займання, а об 20:37 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загорянню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.