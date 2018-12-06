Запорізькі дільничні викрили підозрюваного у незаконних операціях з металобрухтом

Дільничні офіцери поліції у Бердянському районі викрили чоловіка, який скуповував металобрухт без відповідних дозвільних документів. Відкрито кримінальне провадження.
03 грудня близько 13:00 дільничні офіцери Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, в ході відпрацювання території району, в селі Успенівка виявили чоловіка, який здійснював незаконні операції з металобрухтом без відповідних дозвільних документів.
Під час перевірки було встановлено, що мешканець міста Бердянськ 1996 року народження, пересуваючись на автомобілі «ГАЗ» селищами Бердянського району скуповував у місцевих мешканців металобрухт.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції. Працівниками поліції вилучили близько 230 кілограмів металобрухту, електронні ваги та транспортний засіб.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.213 (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Приазовському районі дільничний спільно зі слідчим вилучили близько 2 кілограмів наркотичного засобу.
Відділ комунікації поліції Запорізької області