Благаю, допоможіть!

«Шановні читачі газети «Запорізька правда»! Звертаюсь до вас, маючи нестерпний біль у серці. У мій дім прийшла біда. Пожежа винищила кімнату у нашій двокімнатній квартирі, де я проживаю із старенькою мамою. Згоріло вщент усе – теплі і особисті речі, меблі, наша нехитра побутова техніка.
Не можу спромогтися на елементарний ремонт – моєї заробітної плати і маленької пенсії мами не вистачає…
Тож змушена звернутися по допомогу до добрих людей. Якщо хтось має таку можливість, допоможіть з будівельними матеріалами або з виконанням ремонтних робіт. Також потребуємо теплі речі, і навіть ковдри та постільну білизну. Можливо, хтось має старенькі меблі…Ми з мамою будемо вдячні за все.
З повагою,
Єлизавета Коновалова, м.Запоріжжя»
Від редакції. Цей лист ми не могли не опублікувати. Повідомляємо контактний телефон пані Єлизавети: 068-822-13-38