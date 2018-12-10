Керівництво Запорізької поліції відзначило діяльність волонтерів

На святкових урочистостях, з нагоди Міжнародного дня волонтерів, у Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області, поліцейські вітали волонтерів та активних мешканців Запоріжжя.
7 грудня в приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області поліцейські та волонтери відзначили Міжнародний день волонтерів.
Під час урочистостей, до лав волонтерів Головного управління Нацполіції області, було прийнято активних мешканців Запоріжжя, які крім виконання професійних обов’язків, знаходять час та можливості допомагати правоохоронцям, які перебувають на Сході країни.
Крім того, за самовідданість та небайдужість, проявлену під час надання допомоги учасникам Операції об’єднаних сил та населенню східних регіонів України, грамотами та подарунками відзначено 13 волонтерів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції ІІІ рангу Сергій Коміссаров подякував волонтерам за патріотизм, активну позицію та роботу, а також побажав подальших успіхів, міцного здоров’я та добробуту.
Нагадаємо, у Запоріжжі бійці підрозділу «КОРД» відвідали школу-інтернат «Січовий колегіум».
Відділ комунікації поліції /Запорізької області