ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ ТРИВАЄ

До завершення передплатної кампанії на прийдешній рік залишився місяць.
Нагадуємо: передплата на друковані видання приймається у всіх відділеннях поштового зв’язку та на доставних дільницях!
Укрпошта доставлятиме пресу
Для Укрпошти послуги з передплати періодичних видань є надзвичайно важливими, для сільських відділень компанії – одними з пріоритетних, адже доставка друкованих видань сприяє отриманню громадянами актуальної інформації.
Усі бажаючі отримувати вітчизняну чи зарубіжну періодику можуть оформити передплату як у поштових відділеннях зв’язку,так і через листонош.
Жодних змін у процедурі оформлення передплати чи її доставки не відбулось, поштові відділення та листоноші працюють у штатному режимі, у містах і селах Укрпошта доставлятиме газети й журнали, як і раніше.»
Відділ передплати
323-21-50