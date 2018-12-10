Спеціалісти фіскальної служби та Держпраці провели 39 спільних перевірок запорізьких роботодавців

За два місяці кампанії з детінізації зайнятості населення, розпочатої Кабінетом Міністрів України, на Запоріжжі проведено 39 заходів контролю працедавців у сферах будівництва та роздрібної торгівлі продуктами харчування. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Під час перевірок фахівці фіскальної служби області та ГУ Держпраці встановили порушення законодавства про працю на 16 об’єктах. Зокрема, виявлено 23 громадянина, які працювали без належного оформлення трудових відносин. Ще 44 робітники трудилися на підприємствах за угодами цивільно-правового характеру, при цьому мали повний робочий день та щомісячно отримували заробітну плату.
Стосовно фактів порушень складені матеріали за ст. 265 Кодексу Законів про працю України, а роботодавці одразу подали 21 повідомлення про прийняття на роботу.
Також нещодавно спеціалісти Головного управління ДФС у Запорізькій області на одному з підприємств галузі торгівлі виявили 53 робітника, зокрема, охоронців, фасувальників, менеджерів зі збуту, слюсарів-ремонтників, вантажників, а також комірника, електромонтера та інших. Вони упродовж 2018 року виконували трудові функції не на підставі трудових договорів, а відповідно до угод ЦПХ, які передбачають одноразове виконання робіт. Матеріали перевірки направлено до ГУ Держпраці у Запорізькій області для вжиття відповідних заходів.
З метою легалізації праці фіскальна служба не тільки проводить перевірки, а роз’яснювальну і профілактичну роботу. Так, після проведених зустрічей з представниками бізнесу 245 суб’єктів господарювання розширили штат та оформили трудові відносини з 545 особами. Додаткові надходження до бюджетів склали майже мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.
Головне управління ДФС у Запорізькій області