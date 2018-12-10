Студентка ЗНУ Ганна Дмитренко – чемпіонка України з шашок-100

Третьокурсниця факультету іноземної філології Запорізького національного університету Ганна Дмитренко здобула золото на Чемпіонаті України з шашок-100 серед жінок (місто Херсон). Варто відзначити, що в цих змаганнях брали участь понад 20 найсильніших спортсменок України. За словами дівчини, найбільшими спортивними перемогами для неї є титул дворазової чемпіонки світу з шашок серед юніорок (2013 р. і 2015 р.) та дійсний титул срібної чемпіонки світу (2017 р). «Проте це – далеко не межа і багато перемог і нагород ще попереду! Пишаюся тим, що намагаюся боротися з жінками-гросмейстерами і розвиватися вже саме в дорослому спорті в межах українського шашкового спорту та виходити на міжнародний рівень», – зауважує Ганна.
Для довідки
У Ганни Дмитренко вже є досягнення на державному та міжнародному рівнях. Зокрема, вона – дворазова чемпіонка світу серед юніорок, призер чемпіонатів Європи, багаторазова чемпіонка України на молодіжному рівні. 2018 рік став переможним для нашої спортсменки. Упродовж року вона виборола срібло Чемпіонату світу серед жінок у складі жіночої збірної України, перемогла в Кубку України серед жінок у швидкій грі.
Прес-служба ЗНУ