Святий Миколай допомагав знедоленим

День св. Миколая за православною традицією святкуватимемо 19 грудня. Цьому святу налічується вже багато століть. Виникло воно приблизно після 345-го року від Різдва Христового. Присвячено дню, коли один з яскравих послідовників Христових був покликаний Господом на Небо. Цього щирого християнина звали Микола. Він ніс своє служіння в стародавній Лікії, місто Миру (нині ця місцевість знаходиться поблизу сучасного турецького міста Демре) і був єпископом у місцевій Церкви.
Микола прийняв Христа, будучи багатою людиною. Перейнявшись вченням, – отримав безцінні дари Духа Святого. Виконуючи Слово Боже і проповідуючи спасіння Христове, не залишався байдужим в турботах про бідних, малозабезпечених і ближніх своїх. Творив дивовижні добрі справи, а безкорисливість і лагідність почитав великим привілеєм. Був чудовим благодійником.
Не дивно, що саме в цей День під егідою ООН проходить і відзначається Міжнародний день допомоги бідним.