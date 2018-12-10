У Запоріжжі виявлено мережу АЗС з продажу неякісного пального

Оперативники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили з незаконного обігу велику партію низькоякісного пального невідомого походження.
В рамках проведення операцій “Акциз”, “Рубіж”, “Мережа” та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України встановлено компанію, яка здійснювала збут пального, що не відповідає технічним вимогам ДСТУ. Бензин, газ та дизпаливо реалізовувалися через підконтрольну мережу АЗС на території регіону та через оголошення в мережі Інтернет.
При цьому документально надходження пального відображалось від СГД-імпортерів та СГД з ознаками фіктивності, а виготовлялось із порушенням встановленого порядку шляхом змішування низькоякісних нафтопродуктів та речовин, які наближають хімічний склад суміші до автомобільних бензинів марки А-92, А-95 та ДП.
За результатами обшуків, проведених в офісних та інших приміщеннях, які використовувалися фігурантами, із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 165,5 тисячі літрів пально-мастильних матеріалів (бензин різних марок, дизельне пальне, скраплений газ) на загальну суму майже 5,7 мільйона гривень, ємності для їх зберігання, а також чорнові записи, документи щодо придбання ПММ та домішок тощо.
Наразі слідство продовжується.
Головне управління ДФС у Запорізькій області