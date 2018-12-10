Запорізька область повністю забезпечена вакцинами проти кору

Якісні і ефективні вакцини, що захищають від кору, паротиту і краснухи, наявні в усіх кабінетах щеплень області. Загалом станом на 1 листопада в області є 63 801 доза вакцини КПК. Це складає 171% від річної потреби області. Тобто наявної кількості вистачає для планової та посиленої імунізації мешканців у найближчі декілька місяців. Рівень охоплення щепленнями КПК в області залишається незадовільно низьким, зокрема першу дозу вакцини КПК за графіком отримали лише 70,7% дітей.
Якщо у кабінеті щеплень вашого медзакладу кажуть, що вакцин немає — терміново повідомте про це головного лікаря, а також обласний департамент охорони здоров’я: (061) 224-63-83, doz@zoda.gov.ua.
Єдиний спосіб запобігти ускладненням або смерті від кору — вакцинація. У 2018 році найбільше хворіють кором саме у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Наша область не входить в перелік областей з найвищими показниками захворюваності. Водночас, станом на 23 листопада, з початку року на кір захворів 362 житель області (223 дорослих і 139 дітей). В зоні ризику перебувають абсолютно усі діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення. Дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору, а у разі хвороби — рятують від смертельно небезпечних ускладнень.
Вакцинуватись за Національним календарем профілактичних щеплень чи надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики.
Захист від кору потрібний, якщо:
● Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.
● Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення — негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.
● Дитині 6 років — це час іти на планову ревакцинацію КПК.
● Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.
● Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.
● Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.
● Підлітки, а також дорослі, що не хворіли на кір, не отримували щеплень від кору. Їм також потрібна вакцинація від кору.
Усі вакцини, які закуповує Україна, безпечні і ефективні, їхня якість підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я — найавторитетнішою організацією у сфері охорони здоров’я у світі.
Вакцина КПК, як і будь-які медичні препарати, може мати побічні дії, проте ризик ускладнень після кору незрівнянно вищий, а ніж ризик проявів після щеплення. З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, в 1 розвивається енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон. Обчисліть самі:
Докладно про кір і вакцинацію: https://bit.ly/2Dok6Qh
Захистіть себе і дитину – вакцинуйтеся!