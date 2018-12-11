Громадянин вирішив пронести через “зелений коридор” митниці майже мільйон рублів

Черговий факт незаконного ввезення валюти виявили запорізькі митники цими вихідними у міжнародному аеропорту м. Запоріжжя.
Під час оформлення пасажирів, які прилетіли рейсом з Мінську, один з них обрав спрощений порядок проходження митного контролю. Тим самим громадянин засвідчив про відсутність обмежених або заборонених до переміщення речей, предметів, цінностей.
Натомість після закінчення “зеленого коридору” в його ручній наплічній сумці було виявлено 997 500 російських рублів. Відповідно до постанови Правління НБУ від 27.05.2008 №148 така сума іноземної валюти підлягає обов’язковому письмовому декларуванню. Таким чином, громадянин України порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.
Дозволений ліміт для усного декларування повернуто громадянину, суму перевищення, а саме – 240 тисяч російських рублів, тимчасово вилучено. Стосовно нього складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
Співробітники митниці наголошують – фізичні особи можуть переміщувати через державний кордон валютні цінності за чіткого дотримання вимог законодавства. Зокрема, громадяни мають право ввозити в Україну та вивозити за її межі готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, виключно за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.
Запорізька митниця ДФС