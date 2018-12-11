На Запоріжжі надходження податку на додану вартість склали майже три мільярди

З початку року запорізькі платники податку на додану вартість спрямували до державного бюджету 2 мільярди 906 мільйонів гривень. Порівняно з січнем-листопадом минулого року сплата ПДВ збільшилась на 597,4 мільйона або на 26 відсотків.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, платники м. Запоріжжя поповнили держбюджет на 1 мільярд 635,6 мільйона, що на 453 мільйони більше, ніж торік. Понад чверть мільярда перерахували суб’єкти господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів, у Вільнянському, Запорізькому та Новомиколаївському районах сплачено майже 214 мільйонів, у м. Бердянськ, Бердянському та Приморському районах – понад 205 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 120 мільйонів тощо.
Основний приріст надходжень у регіоні забезпечено завдяки зростанню на 24,5 відсотка обсягів оподатковуваних операцій до відповідного періоду 2017 року.
Усього в Запорізькій області на обліку перебуває 8850 платників ПДВ-юридичних та понад 900 суб’єктів господарювання-фізичних осіб.
Головне управління ДФС у Запорізькій області