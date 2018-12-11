Ринок праці Запорізької області

Станом на 07 грудня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,0 тис. осіб, з них 15,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 07 грудня 2018 року – 1459 одиниць (у м. Запоріжжі – 830 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку грудня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 286 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 85 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.