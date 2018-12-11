ЗНУ посідає високі позиції в рейтингу, складеному за результатами вступу-2018

Запорізький національний університет посів високі позиції в рейтингу показників вступної кампанії серед вітчизняних вишів, який оприлюднила інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA». В основу рейтингу покладені результати вступу-2018 року. Цифри, наведені в ньому, переконливо засвідчили, що ЗНУ користується незмінною популярністю серед абітурієнтів, які охоче вступають як на бюджетну форму навчання, так і за кошти юридичних та фізичних осіб. Статиcтичні дані рейтингу поділені за декількома групами і містять інформацію про середній бал ЗНО вступників, кількість зарахованих осіб на бюджет та контракт, конкурс на одне бюджетне місце, кількість зарахованих осіб до приватних вишів, а також інші дані. У рейтингу використані дані, які представники інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» отримали з Єдиної державної бази з питань освіти за результатами минулорічної вступної кампанії.
За показниками рейтингу Запорізький національний університет увійшов до топ-15 кращих вищих навчальних закладів у рейтинг-листі за показником «Вступники, зараховані на контракт». Університет посів 10 позицію із 393 можливих. Минулого року – 11 позицію. У рейтингу зазначено, що кількість зарахованих на контрактну форму навчання (за кошти юридичних і фізичних осіб) для ЗНУ у 2017 році склала 1296 осіб (а минулого року – 1266 осіб). Це переконливо свідчить про те, що абітурієнти та їхні батьки впевнені у правильності вибору, зробленому на користь вишу та в можливості отримати на його базі якісну вищу освіту та стати після завершення навчання конкурентноспроможним фахівцем на вітчизняному ринку праці.
У рейтинговому листі, складеному за показником «Вступники, зараховані на бюджет» показник «зараховано на бюджет» зріс і тепер становить 276 (минулого року – 268 осіб). Рейтинговий показник для університету «співвідношення контракт/бюджет» становить 4,70 (торік – 4,72). Абітурієнти не лише Запорізької, але й сусідньої областей були зацікавлені у вступі до вишу, тож його студентами стали лише кращі з них.
При оприлюдненні рейтингу його укладачі мали на меті інформування майбутніх випускників шкіл і молоді, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2018 році. На їхню думку. наведені статистичні дані допоможуть абітурієнтам оцінити власні шанси на вступ до вітчизняних вишів і зробити свідомий вибір навчального закладу для здобуття вищої освіти.
Ректор ЗНУ Микола Фролов зазначив, що всі члени великого й дружного колективу університету докладають зусилля, аби ЗНУ й надалі залишався лідером освітньої галузі України. В університеті піклуються про оновлення та розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення комфортних умов для навчання студентів і роботи викладачів. Також у центрі уваги співробітників вишу – постійне зростання його кадрового потенціалу, підвищення академічної мобільності викладачів і студентів, розвиток молодіжної науки та проектної діяльності. У результаті ми із впевненістю можемо сказати, що випускаємо сучасних висококваліфікованих фахівців у всіх галузях знань. І завжди радіємо, коли найкращі абітурієнти Запорізької та сусідніх областей обирають для навчання саме наш виш, що й засвідчив цей рейтинг».
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