Чи достатньо ви заробляєте?

Чи добре ви заробляєте, який розмір заробітної плати озвучувати як бажаний при працевлаштуванні? Скільки отримують інші на подібній роботі? Майже кожен іноді задавався цими питаннями.
За статистичними данними середня зарплата в Україні в жовтні 2018 року становила 9 218 грн, що на 24,9% більше, порівняно з жовтнем минулого року. В Запорізькій області вона становить 9106 грн.
Найвищий рівень зарплат по Запорізькій області зафіксовано у сфері державного управління і соціального страхування – 11 864 грн, друге місце посідає промисловість – 11835 грн., у сфері надання послуг – 10440 грн, у фінансовій діяльності – 10 089 гривень.
Найменш оплачуваною виявилася діяльність у сфері організації харчування (5689 грн), сільського господарства (5932 грн.) та охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5983 грн.).
Очільник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік розповідає про ситуацію в області з наявними вакансіями та потребами працедавців: «Вирішення питання зайнятості населення неможливе без налагодження тісної співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Завдяки взаємовигідній багаторічній співпраці кількість роботодавців, які користуються послугами служби зайнятості щороку збільшується. Так, з початку року 9000 роботодавців надали інформацію про вакансії до служби зайнятості. А кількість вакансій, поданих роботодавцями становила більше 45 тисяч. Середня заробітна плата заявлена у вакансіях становить 5067 грн. За сприяння служби зайнятості протягом січня-листопада 2018 року 41,9 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 20,1 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 грудня 2018 року становила 1661 одиниця. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії, слюсарі, електромонтери, швачки, електрогазозварники, медсестри, токарі, та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та вихователів з відповідним досвідом роботи».
Чи достатньо ви заробляєте?
Чи добре ви заробляєте, який розмір заробітної плати озвучувати як бажаний при працевлаштуванні? Скільки отримують інші на подібній роботі? Майже кожен іноді задавався цими питаннями.