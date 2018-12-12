Читайте у газеті “Запорізька правда” за 13.12.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 13 грудня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Ой хто, хто Миколая любить! Виконуючи Слово Боже і проповідуючи спасіння Христове, св. Миколай не залишався байдужим в турботах про бідних, малозабезпечених і ближніх своїх. Не дивно, що саме в День, коли православні вшановують видатного святого, який, втім, був історичною особою – реальною людиною, під егідою ООН проходить і відзначається Міжнародний день допомоги бідним. Про те, як запоріжці допомагають своїм землякам і хто саме сьогодні потребує нашої допомоги читайте у «Запорізькій правді».
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Історичний розвиток нашої цивілізації на всіх етапах свого становлення постійно перетинається з одними і тими ж питаннями цілісного поняття – права людини. Про їх реалізацію у сучасному українському суспільстві, а точніше, у Запоріжжі, читайте у публікації правозахисниці і журналістки Людмили Віслоух «Післямова до «Справи Радченко». У фокусі журналістського розслідування – скандально відома справа активістки Раїси Радченко.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, у рубриці «Вітер мандрів» подаємо чергову порцію лайфхаків від нашої журналістки Віталіни Московцевої про подорож до Греції.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
Які дивовижні новорічні ялинки вам доводилось колись бачити? А можете уявити собі новорічну красуню із.. ковбаси? Дізнайтеся про унікальні символи Нового року у нашій рубриці «Дивина тижня».
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.