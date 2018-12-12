Молитовний сніданок об’єднав людей доброї волі

Починаючи з 2016 року в Запоріжжі щомісяця проводяться молитовні сніданки за участю керівництва ОДА, обласної ради, представників релігійних конфесій.12 грудня відбувся Молитовний сніданок “National prayer breakfast”.Захід спрямований на налагодження ефективної співпраці з представниками релігійних організацій в сфері державно-конфесійних відносин.Запорізька область є поліконфесійним регіоном, де мирно уживаються представники понад 40 релігій, більшість з яких є християнами. Для координації зусиль та налагодження ефективного діалогу між органами державної влади та церквами в області існує Рада релігійних організацій при голові обласної державної адміністрації та Духовна рада християнських церков Запоріжжя.