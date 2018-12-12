На «бюджетній» сесії облради розглянуть близько 70 питань

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради лідерів депутатських груп і фракцій повідомив, що 26 чергова сесія Запорізької обласної ради відбудеться 20 грудня.
Серед 70 проектів рішень, які розглядатимуть депутати на комісіях, а потім у сесійній залі, найактуальнішими є питання про обласний бюджет на 2019 рік та про забезпечення фінансування виконання повноважень депутатами Запорізької обласної ради в 2019 році. Так, вже відомо, що доходи обласного бюджету заплановані на рівні 10 млрд. 707 млн. 441 тис. грн.. При цьому видатки обласного бюджету заплановані у сумі 10 млрд. 707 млн. 424 тис. грн.. Резервний фонд обласного бюджету планується затвердити на рівні 50 млн. грн..
За пропозицією депутата Запорізької облради Олега Буряка, в рамках Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатми облради в 2019 році на надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах, надати депутатам 42 млн. грн. (в розрахунку того, що кожен депутат матиме змогу надати такої допомоги на 500 тис грн.). І 84 млн. грн.. (по 1 млн. грн. на кожного депутата) – на інфраструктурні проекти на територіях.
Крім перерозподілу бюджетних коштів, на 26-ту сесію Запорізької облради виноситься низка кадрових питань. Зокрема, про продовження строку дії контрактів із головними лікарями медичних установ комунальної власності, про затвердження Типової форми контракту з керівником комунального закладу (установи) охорони здоров’я. розглядатимуть депутати й численні звернення до центральних органів влади. Серед пріоритетних – стосовно підвищення тарифів на газ для населення.
Робочі засідання депутатських комісії розпочнуть свою роботу наступного тижня.
zor.gov.ua