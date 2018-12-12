«Пернач» запрошує шанувальників української пісні на концерт

16 грудня о 13 годині народний ансамбль запорізької поліції «Пернач» запрошує всіх шанувальників української пісні на свій концерт до ПК «Титан» (вул. Перемоги, 131). Вхід вільний. Про це самодіяльні артисти повідомили на прес-конференції в прес-центрі обласного відділення Національної спілки журналістів України. Цього року ансамблю виповнилося 29 років. В програмі «майже ювілейного» виступу – пісні, які вже стали символами «Пернача», полюбилися запорожцям та нові вокально-хореографічні композиції. Традиційно «Пернач» підготував багато сюрпризів – театралізованих сюжетних номерів та інсценувань. Всім гостям «Пернач» подарує незабутню зустріч з народною, авторською піснею та гарний настрій.
Народний ансамбль запорізької поліції «Пернач» виконує пісні з народним темпераментом та справжньою козацькою звитягою. «Пернач» був неодноразовим гостем на Першому Національному каналі, а 2012 року співав на Майдані Незалежності, цей концерт тоді транслювався в прямому ефірі.
Керівник ансамблю «Пернач» Олександр Мацкевич розповідає:
В активі “Пернача” – поїздки до Польщі, Болгарії, Білорусі. Ми доводимо, що народна пісня не має кордонів, бо це джерело народної душі. Завдяки високопрофесійній роботі нашого музичного керівника Павла Налівкіна, музиканта-мультиінструменталіста Наталії Костюк наші концертні номери, сподіваємося, вразять глядачів. Будуть і драматичні, і ліричні, і навіть містичні історії, які розповідаються у піснях. І, звичайно. будуть веселі, жартівливі пісні, зокрема про непрості стосунки між жінками й чоловіками. З особливим теплом артисти «Пернача» запрошують на свій концерт ветеранів АТО-ООС, родини бійців, які захищають наш спокій. Героїзму наших захисників присвячено цілий блок пісень колективу.
Нагадаємо, народний ансамбль запорізької поліції «Пернач» – частий гість на міських та обласних фестивалях та святах („Покрова на Хортиці”, „Покровський ярмарок”, та ін.). Не обходять своєю увагою самодіяльні артисти події на Сході України: разом з колегами з шоу-групи “02” ансамбль виступав перед захисниками нашої Батьківщини в Краматорську, давав концерт у польовому госпіталі.
– Ми виступали в багатьох містах і селах України, але наш улюблений глядач – запоріжці, – говорить Наталія Костюк. – Ми вдячні глядачам за любов, щиро вдячні за підтримку «Пернача» керівництву обласного управління поліції.
Цього року, нагадаємо, народний ансамбль запорізької поліції «Пернач» став лауреатом обласної премії за досягнення в розвитку культури Запорізького краю.