Презентація міжнародного проекту з мобілізації громад

У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях розпочинає свою роботу проект «Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей».
Проект реалізовується Українським жіночим фондом за підтримки Європейського Союзу та урядів Норвегії і Данії у співпраці з обласними та місцевими органами влади та місцевого самоврядування і триватиме 3 роки.
Протягом 2016-2018 років Український жіночий фонд спільно зі структурою ООН Жінки, Програмою розвитку ООН та за фінансування Європейського Союзу реалізовували компонент з впровадження підходу «мобілізації громад для розширення можливостей» (Community Mobilization for Empowerment) у Луганській та Донецькій областях.
Завдяки проекту, у 20 громадах цих областей були створені 58 ініціативних груп, які активно займалися визначенням пріоритетних проблем громад та співпрацювали і зараз продовжують співпрацювати з владою над їхнім вирішенням. Протягом 19 місяців ініціативними групами було складено профілі громад та реалізовано 36 проектів вартістю понад 5 млн грн.
Враховуючи успішність проекту, було прийнято рішення продовжити запровадження підходу з мобілізації громад та розширити географію проекту на Запорізьку область. Спільно з обласною державною адміністрацією було визначено громади, де працюватиме Проект – Біленьківська, Комишуваська, Остриківська, Комиш-Зорянська та Гірсівська об’єднані територіальні громади.
Запрошуємо Вас, шановні журналісти, 14 грудня на презентацію Проекту за участі представників Українського жіночого фонду, ООН Жінки, обласної адміністрації та представників задіяних об’єднаних територіальних громад.
Місце проведення: м. Запоріжжя, бульвар Центральний 4, Торгово-промислова палата, велика конференц-зала, 2 поверх. Початок об 11:00.
Докладніша інформація за телефоном 067-290-55-01 (Микола) або електронною поштою press@uwf.org.ua.
Проект «Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей» впроваджується Українським жіночим фондом в рамках наступних проектів Структури ООН Жінки: «Побудова демократичного, мирного та ґендерно рівноправного суспільства в Україні», «Ґендерна рівність у реформах децентралізації та правоохоронної діяльності», а також Об’єднаної програми ООН Жінки, Програми розвитку ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Фонду народонаселення ООН “Підтримка Євросоюзу на Сході України – відновлення, встановлення миру та управління”, що фінансується Європейським Союзом.