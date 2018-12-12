Розгляд справи з порятунку газети «Запорізька правда» продовжено

За адміністративним позовом про визнання бездіяльності Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації ( єдиного розпорядника бюджетних коштів за Програмою сприяння розвитку інформаційної галузі області) протиправною і зобов’язання цього суб’єкта владних повноважень вчинити відповідні дії щодо виконання покладених на нього повноважень (в рамках означеної програми ) з оплати боргів за друк газети «Запорізька правда» у 2017 році, який подала до Запорізького окружного адміністративного суду журналістка, письменниця, правозахисниця, громадська діячка Людмила Віслоух, судове провадження продовжено.
Справу веде суддя Запорізького окружного адміністративного суду Юлія Бойченко.
На черговому засіданні суду ухвалено рішення про відмову у клопотанні Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА щодо залишення адміністративного позову Людмили Віслоух без розгляду. Отже, розгляд справи буде продовжено. Чергове засідання суду по суті справи призначено на 9 січня 2019 року, початок о 14.30.
Олександра Воронцова