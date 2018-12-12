У #ВсеукраїнськийТижденьПрава співробітники пробації м. Запоріжжя взяли участь у правовому вихованні учнівської молоді

11 грудня співробітники Заводського та Запорізького відділів пробації Тетяна Капленко і Максим Прищепа на чолі із заступником начальника філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області Іриною Федорець завітали до Запорізької спеціалізованої школи № 72. #ПідЗахистомПрава співробітники служби пробації ознайомили дітей з базовими знаннями про свої права та можливостями їх захисту.
На початку Ірина Анатоліївна провела зі школярами вікторину з правової тематики. Діти нас приємно вразили своїми знаннями з історії права.
Наступним кроком стало ознайомлення підлітків з діяльністю Amnesty International. Amnesty – всесвітній рух, що об’єднує понад 7 мільйонів людей, які вважають боротьбу з несправедливістю своєю особистою справою та ведуть боротьбу за світ, у якому права людини є доступними для всіх без винятку. Цього року інспектор Заводського районного відділу з питань пробації Тетяна Капленко, на волонтерських засадах, являється координаторкою Марафону з написання листів. Марафон – це глобальна правозахисна подія, що проводиться для написання листів підтримки несправедливо ув’язненим та постраждалим активістам, підписання петицій для влади. Діти охоче приєдналися до Марафону.
У свою чергу Максим Прищепа ознайомив учнів з основними завданнями й напрямками діяльності уповноважених органів з питань пробації та застеріг неповнолітніх від вчинення правопорушень.
Філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області