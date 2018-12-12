У Запоріжжі презентували проект бюджету на 2019 рік

Бюджет розвитку Запоріжжя у 2019 році міг би скласти біля двох мільярдів гривень. Однак за фактом його обсяги – 738 млн грн. Це викликано тим, що Запоріжжя змушене спрямувати 1,3 млрд грн. власних доходів на фінансування додаткових повноважень, або тих статей, які недофінансовує державний бюджет. Про це йшла мова під час розгляду проекту бюджету Запоріжжя на 2019 рік.
Проект бюджету Запоріжжя було презентовано представникам депутатського корпусу та громадськості. Захід пройшов у великому залі міської ради під головуванням міського голови Володимира Буряка. Депутати міської ради змогли не лише детально ознайомитися з проектом бюджету, але і задати питання щодо показників бюджету по різним галузям, міським програмам заступникам міського голови.
– Сьогодні розглядаємо проект бюджету, який планується затвердити на сесії міської ради. Сесія відбудеться вже 19 грудня, – сказав Володимир Буряк.
Доходи бюджету Запоріжжя на 2019 рік заплановані на рівні майже 8,8 млрд грн. Видатки – понад 8,7 млрд грн. При цьому близько 6 млрд грн. видатків – захищені статті, спрямовані на фінансування освіти, медицини, соціального захисту.
– Згідно з проектом бюджету у 2019 році очікується збільшення власних доходів бюджету міста приблизно на 560 млн грн. Разом з тим закладене зменшення обсягів державних субвенцій. Однак протягом 2019 року ми сподіваємось на надходження додаткових субвенцій, як було цього року, – зазначила директор департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Ольга Вагіс.
Обсяги бюджету розвитку складуть 738 млн грн. Також 77,6 млн грн. спрямують на виплати по договорам лізингу щодо закупівлі великих автобусів.
У 2019 році заплановане зменшення бюджету розвитку. Причина – місто змушене спрямовувати додаткові кошти на фінансування захищених статей. Адже ці видатки не покриваються з державного бюджету.
– Загалом у 2019 році ми спрямуємо на ці цілі 1,3 мільярди гривень. Це 78 мільйонів гривень на виплату заробітних плат вчителям, адже державна субвенція не покриває витрати. Ще 315 мільйонів гривень додатково на фінансування медицини. 410 мільйонів гривень – на утримання закладів освіти, оплату праці працівникам навчальних закладів, окрім вчителів. Не потрібно забувати про компенсацію пільгового проїзду, утримання професійно-технічних навчальних закладів, – наголосив Володимир Буряк.
Відзначимо, презентацію бюджету міста проводили на прохання депутатів міської ради. Однак тема виявилася цікавою лише небагатьом представникам депутатського корпусу. В результаті на презентації побувало не більше третини депутатів міської ради. Більшу активність проявили представники громадськості.