Запоріжці сплатили за землю понад мільярд гривень

До місцевих бюджетів Запорізької області надійшов один мільярд 11 мільйонів гривень плати за землю. Рівень надходжень 11 місяців поточного року перевищив минулорічний на 21,2 мільйона.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у листопаді землекористувачі поповнили бюджети громад майже на 82 мільйони, що на три відсотки перевищує показники аналогічного періоду 2017 року.
Найбільші відрахування з початку року забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи – 796,5 мільйона, внесок фізичних осіб склав близько 215 мільйонів.
Майже 416 мільйонів надійшло до місцевого бюджету м. Запоріжжя, скарбниці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів отримали 129 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 93 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 85 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 66 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 53 мільйони, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 48,7 мільйона тощо.
Фахівці фіскальної служби регіону разом із представниками місцевих рад, територіальних підрозділів ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області та РВ Фонду державного майна України по Запорізькій області постійно аналізують повноту обліку платників земельного податку та орендної плати. Цього року в ході проведених звірок залучено до оподаткування 34 суб’єктів господарювання, в результаті річна сума нарахувань склала понад два мільйони гривень, а загальна площа землі – 224,7 га.
Крім того, виявлено 18 підприємств, які використовували 211,9 га земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Додатково до бюджетів громад нараховано майже 300 тисяч гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області