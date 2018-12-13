Одинадцять тисяч запоріжців започаткували власну справу

У Запорізькій області у 2018 році зареєстрували господарську діяльність 11397 платників податків. Зокрема, протягом січня-листопада власну справу відкрили 9142 суб’єкти господарювання-фізичні особи та 2255 юридичних осіб.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, усього на обліку у фіскальній службі регіону перебувають 111424 суб’єкти підприємництва, у тому числі понад 69 тисяч фізичних осіб та 42300 юридичних осіб. Це майже на три тисячі перевищує кількість представників бізнесу у аналогічному періоді минулого року.
Крім того, більш ніж удвічі скоротилася динаміка припинення діяльності. Якщо у 2017 році було знято з реєстрації 18500 суб’єктів господарювання, то за 11 місяців поточного року – 8700 СГД.
У 2018 році в Запорізькій області провадять діяльність 9770 платників податку на додану вартість, що на п’ять суб’єктів більше, ніж торік. Із них 8850 – це юридичні особи, 920 – фізичні особи.
У поточному році зросла кількість платників єдиного соціального внеску. Станом на 1 грудня зареєстровано 165470 платників ЄСВ, що на 9 тисяч перевищує показники 2017 року.
Також у Державному реєстрі фізичних осіб органів ГУ ДФС у Запорізькій області було зареєстровано майже 33800 платників, з яких 1061 – громадяни інших держав.
Головне управління ДФС у Запорізькій області